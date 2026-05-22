В Арамиле будут судить владельца собаки, напавшей на двух детей

В Арамиле перед судом предстанет хозяин собаки, которая напала на двух детей. Как сообщает следствие, инцидент произошел 13 марта 2026 года, когда мужчина выпустил животное из дома погулять.

- Обвиняемый, являясь собственником собаки помеси пород хаски и маламут, достоверно знал о проявлениях у животного агрессии, поскольку ранее в этот же день сам подвергся нападению со стороны своей собаки, - рассказали в прокуратуре.

Собака гуляла по территории рядом с домом и на детской площадке вблизи местного Дворца культуры и напала двух ребят – 5-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Детей доставили в больницу, где врачи диагностировали у них укушенные раны лица, а также скальпированные и укушенные раны головы.

Теперь в отношении владельца агрессивного животного завели уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Произошедшее прокомментировали и в свердловском СК.

- Осуществлены осмотры мест происшествия, предметов и документов, выемки, допрошены обвиняемый, потерпевшие и их законные представители, а также ряд свидетелей, проведено несколько судебно-медицинских экспертиз, - подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело направили мировому судье участка №3 Сысертского района на рассмотрение.