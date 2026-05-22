Екатеринбуржец отсудил 600 тысяч у перевозчика за поврежденный бампер

В Екатеринбурге мужчина отсудил у перевозчика больше 600 тысяч рублей за поврежденный при разгрузке бампер. В декабре 2024 года Александр решил перегнать из Владивостока свой автомобиль Mercedes Benz C180 2016 года выпуска. Он заключил соответствующий договор с ООО «Восток Лайн ДВ», заплатив 160 тысяч рублей.

- Машина благополучно доехала до уральской столицы, но в январе 2025 года при разгрузке с автовоза случилось неприятное. Водитель, спуская Mercedes, начал поворачивать и наехал на противооткатный упор. Бампер зацепился за него, треснул и оторвался, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Александр отдал машину в автосервис на диагностику, заплатив за нее 11,8 тысячи рублей. Там ремонт автомобиля предварительно оценили в 40 тысяч.

Перевозчик же выплатил екатеринбуржцу лишь 30 тысяч рублей в качестве компенсации, однако Александр посчитал эту сумму слишком маленькой. Он заказал независимую экспертизу, отдав за нее еще 11 тысяч. Там специалисты оценили стоимость ремонта уже в 220,4 тысячи рублей.

С этим заключением екатеринбуржец обратился к перевозчику, потребовав с него доплаты, на что получил отказ. Тогда Александр решил пойти в суд.

- В ходе разбирательства была назначена судебная автотехническая экспертиза. Согласно ее заключению, стоимость ремонта повреждений, полученных именно при том самом происшествии, составила 188,4 тысячи рублей, - отметили в облсуде.

Так, с ООО «Восток Лайн ДВ» взыскали 158,4 тысячи рублей на ремонт машины, 160 тысяч в качестве провозной платы, 50 тысяч рублей неустойки, 10 тысяч – компенсации морального вреда, а также штраф в 50 тысяч рублей и расходы на юриста и экспертизу. Однако размер штрафа Александра не устроил, и он подал апелляцию.

- Он указал, что ответчик не просил суд снижать штрафные санкции и не доказывал их несоразмерность, - пояснили в облсуде.

Свердловский облсуд согласился с мужчиной и увеличил штраф до 200,6 тысячи рублей. Таким образом, в общей сложности екатеринбуржец отсудил у перевозчика 601 тысячу рублей.