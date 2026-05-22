Екатеринбуржца будут судить за комментарий в соцсетях, оправдывающий терроризм

В Екатеринбурге будут судить 42-летнего местного жителя, оправдывавшего терроризм. По данным следствия, мужчина оставил комментарий в одном из мессенджеров, который, согласно судебной экспертизе, оправдывает террористический акт.

– В ходе расследования уголовного дела следователем СК России, во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ, проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 205 УК РФ «Публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет». По итогам расследования уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что ранее в Верхотурье вынесли приговор священнику Евгению Пинчуку за оправдание терроризма. По данным следствия, мужчина оставил комментарий в соцсетях, в котором положительно высказался о деятельности террористической организации и ее представителях.