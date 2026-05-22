В Екатеринбург из Индонезии привезли 1,5 тысячи декоративных рыбок

Рыбок будут продавать на территории Свердловской и Челябинской областей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 21 мая 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора приняли пять партий декоративных аквариумных рыбок и других морских обитателей.

Все они прибыли в аэропорт Кольцово из Индонезии. Их планируется содержать и продавать на территории Свердловской и Челябинской областей.

- Общее количество прибывших животных составило 1 496 экземпляров. Транспортировка живого груза осуществлялась в индивидуальной таре с соблюдением необходимого температурного режима на протяжении всего перелета, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что груз имел при себе ветеринарные документы, подтверждающие безопасность и законность перевозки. В ходе проверки документов и процесса поставки специалисты Россельхознадзора нарушений не выявили.