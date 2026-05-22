Поезд «Эшелон Победы» прибыл на Ямал

Поезд «Эшелон Победы», состоящий из 13 вагонов, после месячного турне по городам Большого Урала и Прикамья, завершает маршрут в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает «Ямал 1».

21 мая состав посетил Ноябрьск, а 22 мая прибыл в Губкинский. Жители городов смогли погрузиться в обстановку военного времени, и узнать информацию о героях нашей страны.

В составе - вагон-кухня, аптечный вагон, открытые платформы с военной техникой и вагоны, где представлены исторические реконструкции.