В Свердловской области снизилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Свердловской области снизилась до 6,4%

В Свердловской области в апреле снизилась годовая инфляция и составила 6,4%. В марте этот показатель сохранялся на уровне 6,8%. За этот период цены снизились на большинство продуктов, однако стоимость промтоваров и услуг наоборот, подорожала.

– Большинство овощей и фруктов стали доступнее. Благодаря теплой погоде сократились затраты на выращивание тепличной продукции. Цены на импортные овощи и фрукты снизились из-за укрепления рубля. Продолжается снижение цен и на молочку, – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Подешевели и кондитерские изделия за счет снижения стоимости какао-бобов. В то же время подорожал сахар – весной его производство снижается.

Из-за активного строительства жилья подорожала мебель, а вот электроника наоборот, подешевела – смартфоны, телевизоры, наушники и бутовая техника снизились в цене благодаря укреплению рубля и умеренному спросу.

Турпоездки тоже стали дешевле. Причиной стало сезонное перераспределение спроса. Особенно снизились цены на поездки в Китай из-за открытия новых направлений и увеличения числа рейсов. Однако поездки в купе напротив, подорожали в преддверии майских праздников.