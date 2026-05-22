Людмила Бабушкина: ежегодно растет число студентов проекта «Профессионалитет»

С каждым годом в Свердловской области растет число студентов, которые получают рабочие профессии в рамках национального проекта «Профессионалитет». Сейчас по программам этого проекта в регионе обучаются 25 тысяч человек. Об этом подробно рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

- Федеральный проект «Профессионалитет» позволяет решить одну из главных задач для региона и всей страны – необходимость пополнения молодыми профессиональными кадрами ключевых отраслей экономики, - рассказывает Людмила Бабушкина.

По ее словам, студенты, обучающиеся в рамках федерального проекта, станут будущим отечественной экономики.

Областные депутаты принимают законы для повышения проекта «Профессионалитет» в Свердловской области. Это позволяет стимулировать предприятия к обновлению материально-технической базы учебных заведений, что помогает обеспечить качественную подготовку кадров. За четыре года на эти цели направлено 2,6 миллиарда рублей. Компании, обновляющие материально-техническую базу техникумов и колледжей, получают налоговую льготу: инвестиционный налоговый вычет в размере 50% от стоимости имущества, включая денежные средства, безвозмездно переданного учебным заведениям, действует с 2023 года. Максимальная сумма, от которой рассчитывается вычет, составляет 50 миллионов рублей в год.

Ход реализации проекта на днях оценили областные депутаты во время выездного заседания комитета по социальной политике. Народные избранники посетили три образовательно-производственных кластера: горно-металлургический кластер, созданный на базе кировградского филиала Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова, машиностроительный кластер – на базе Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени В.М. Курочкина и педагогический кластер – на базе Свердловского областного педагогического колледжа.

Депутаты изучили учебно-производственную инфраструктуру и материальную базу, условия проживания студентов и организацию подготовки будущих специалистов.

Отметим, что Свердловская область стала одним из первых регионов, подключившихся к реализации федерального проекта «Профессионалитет». За это время создано 13 кластеров с участием 87 образовательных учреждений и 256 индустриальных партнеров.