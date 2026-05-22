В Нижнем Тагиле возобновили строительство школы на 1200 мест

В микрорайне Гальянка Нижнего Тагила после четырехмесячного перерыва возобновили строительство школы на 1200 мест. Во время вынужденной паузы проект школы прошел повторную государственную экспертизу. На сегодняшний день все замечания устранены - стройка продолжается. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

По данным ИА «Все новости», школа на улице Мелентьева обойдется в 2,5 миллиарда рублей. В трехэтажном здании будут обучаться начальные классы, в четырехэтажном - старшие классы.

Сейчас возводится нулевой цикл - фундамент, подвал, проводятся инженерные сети. Каркас закончат осенью этого года, объект полностью сдадут в октябре 2027 года.