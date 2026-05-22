В Екатеринбурге водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика

Мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля, из-за чего водитель его не увидела. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Вечером 21 мая в Екатеринбурге водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Чкалова.

По предварительной информации, водитель Lada Vesta ехал со стороны улицы Краснолесья. В этот момент из-за припаркованного автомобиля на дорогу выбежал мальчик.

– В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик, который с различными травмами доставлен в детскую городскую клиническую больницу №9, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем Lada находилась 30-летняя жительница Екатеринбурга со стажем вождения 12 лет. Она пояснила, что ехала в сторону улицы Чкалова, как внезапно из-за автомобиля выбежал ребенок. Женщина резко затормозила, но столкновения избежать не удалось.

Информация по ДТП будет направлена в ПДН для привлечения родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.