В Екатеринбурге водитель легковушки сбил 10-летнего мальчика

Вечером 21 мая в Екатеринбурге водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Чкалова.
По предварительной информации, водитель Lada Vesta ехал со стороны улицы Краснолесья. В этот момент из-за припаркованного автомобиля на дорогу выбежал мальчик.
– В результате ДТП пострадал 10-летний мальчик, который с различными травмами доставлен в детскую городскую клиническую больницу №9, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
За рулем Lada находилась 30-летняя жительница Екатеринбурга со стажем вождения 12 лет. Она пояснила, что ехала в сторону улицы Чкалова, как внезапно из-за автомобиля выбежал ребенок. Женщина резко затормозила, но столкновения избежать не удалось.
Информация по ДТП будет направлена в ПДН для привлечения родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.