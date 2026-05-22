В Екатеринбурге три трамвая и троллейбуса изменят маршруты из-за ремонта путей

Три трамвая и троллейбуса изменят схему движения из-за ремонта путей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов общественный транспорт изменит свои маршруты. Ограничения будут действовать с 00:00 12 июня до 05:00 17 июня.

Схему движения временно изменят у трамваев № 5, 8 и 24, а также у троллейбусов № 26, 29 и 32.

– Во время ремонта движение трамваев по проспекту Космонавтов от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Педагогический университет», в обоих направлениях будет закрыто, – сообщили в мэрии.

Временная схема трамваев

Кроме того, движение для троллейбусов будет закрыто по проспекту Космонавтов от улицы Победы до Машиностроителей и по улице Машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади Первой Пятилетки