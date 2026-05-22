Свердловский Роспотребнадзор озвучил список нарушений в школьных столовых

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области в этом учебном году проверили 885 школьных пищеблоков. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Сотрудники надзорного ведомства перечислили наиболее частные нарушения, которые встречаются на объектах.

В перечень попали: несоблюдение требований к качеству продуктов и технологии приготовления блюд, неправильное ведение документации и несоблюдение режима работы объектов. Часть персонала несвоевременно проходят медицинские осмотры. Каждое нарушение повлекло меры административного реагирования.

Горячим питанием сегодня обеспечены 100% учеников начальной школы и 97% учащихся 5-11 классов.