В Свердловской области за сутки два человека погибли в пожарах

Всего сотрудники МЧС потушили 26 пожаров за сутки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшие сутки 21 мая спасатели потушили 26 пожаров, в двух из которых погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- В обоих случаях жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании и помочь избежать гибели. Пожары произошли в результате неосторожного обращения с огнем при курении, - пояснили в ведомстве.

Первая трагедия произошла в Екатеринбурге. На улице Таганской загорелась квартира на седьмом этаже десятиэтажки. Огонь охватил порядка 15 квадратных метров. Потушить его удалось силами 15 огнеборцев и 6 единиц техники за 18 минут. В результате пожара погиб мужчина.

Второй случай произошел в Красноуральске в квартире на четвертом этаже пятиэтажки по улице Ленина. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. При его тушении спасатели обнаружили погибшую женщину. Ликвидировали возгорание за 10 минут 9 человек личного состава и 3 единицы техники.