В Екатеринбурге открыли памятный знак ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС в Екатеринбурге появился памятный знак, посвященный ликвидаторам — людям, которые первыми приняли на себя удар радиационной катастрофы. В создании мемориала участвовала команда депутата Госдумы Лев Ковпак, поддержав инициативу администрации Чкаловского района установить его в парке «Южный».

Чернобыльская трагедия изменила судьбы миллионов людей. Более 500 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии, рискуя здоровьем и жизнью, чтобы остановить распространение катастрофы. Новый памятный знак стал данью уважения тем, кто в тяжелейших условиях выполнил свой долг.

Идею поддержали районные власти, депутаты и жители города, для которых важно сохранить память о тех событиях и передать ее следующим поколениям. На церемонии открытия поблагодарили всех, кто помог реализовать проект. Отдельно был отмечен вклад депутата Льва Ковпака, оказавшего неоценимую поддержку.

Авторы памятника заложили в композицию особый смысл. В оформлении использованы два цвета — черный и белый. Черный символизирует трагедию и боль Чернобыля, белый — продолжение жизни и надежду.

Главный элемент композиции — черный столб, напоминающий облако после взрыва. Он подчеркивает масштаб катастрофы и силу разрушения. В центре арки размещена модель атома, а сама большая арка символизирует саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС. При этом арка возвышается над атомом, показывая, что человеческая воля и ответственность способны справиться даже с такой страшной угрозой.