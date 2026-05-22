В Свердловской области фестиваль «Новое дыхание» соберет более 500 музыкантов

В Свердловской области с 22 по 24 мая пройдет II Всероссийский открытый фестиваль-конкурс духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новое дыхание». Мероприятие объединит 20 оркестров и более 500 музыкантов из разных регионов России.

– В рамках фестиваля участники проведут 3 концерта в Алапаевске, Нижней Синячихе и Верхней Синячихе. Свои новые программы покажут Самарский концертный духовой оркестр, военные оркестры Росгвардии и Уральский государственный духовой оркестр, – сообщает Школа искусств Верхней Синячихи – один из организаторов фестиваля.

Кульминацией станут марш-парад оркестров, а также выступление сводного оркестра и шоу-программы духовых оркестров.

Отмечается, что помимо Школы искусств Верхней Синячихи организаторами выступают Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова», Нижнесинячихинский музей-заповедник, АНО «Центр развития социальных проектов» и администрация и Управление культуры Алапаевска.

Фестиваль проводят при поддержке Минкульта РФ.