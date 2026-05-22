Новое пожарное депо в селе Курганово откроют раньше срока

В Свердловской области завершается строительство нового пожарного депо в селе Курганово. В данный момент все работы выполнены на 99%. Как рассказал губернатор региона Денис Паслер, задачу удалось выполнить раньше срока. Изначально предполагалось, что строительство завершат к 1 октября.

- Депо будет обеспечивать пожарную безопасность Курганово, деревни Раскуиха, поселков Зеленый Лог и Красная Горка, села Мраморское. Раньше пожарным подразделениям требовалось около часа, чтобы прибыть на вызовы в эти населенные пункты, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Объект представляет собой двухэтажное здание общей площадью в почти 2 тысячи квадратных метров. Рассчитано новое депо на шесть пожарных автомобилей. Сейчас специалисты завершают на участке организационные и пусконаладочные работы.

- В здании предусмотрены помещения для личного состава, диспетчерской службы, хранения оборудования и спецтехники, - отметили в областном Департаменте информационной политики.

Планируется, что депо начнет работать уже в июне. На его базе будет создан новый отряд противопожарной службы, основной задачей которого станет тушение торфяных пожаров. Уже приобретено соответствующее оборудование. Также закупается другой пожарный инвентарь.

Отмечается, что до конца 2026 года в Сосьве планируется построить пожарное депо на четыре автомобиля.