В Свердловской области на треть выросло число обращений из-за проблем с кожей, вызванных дисфункцией щитовидной железы. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Отмечается, что ранее такие случаи были единичны, однако теперь пациенты с йододефицитными заболеваниями обращаются в больницы почти каждый день.

– К врачам-дерматовенерологам пациенты приходят с жалобами на сухость кожи, появление пигментированных пятен, зуд, отёчность кожи, изменения ногтей, даже не подозревая, что причина этих изменений – не кожное заболевание, а патология щитовидной железы, – отметила главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева.

Дефицит йода в организме свердловчан распространенная проблема: на Урале вода и пища содержат очень мало этого элемента. Йододефицит приводит в проблемам с щитовидной железой, и, как следствие, проблемы с кожей. Также из-за этого может пострадать состояние волос и ногтей.

При гипотиреозе (Заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов – Прим. ред.) возникает сухость, шелушение, отечность и желтушный оттенок кожи. Также наблюдается появление пигментных пятен ломкость ногтей и выпадение волос.

Зачастую люди списывают эти симптомы на переутомление, стресс или неправильное питание. Однако специалисты напоминают: кожа – основной индикатор здоровья, и именно она сигнализирует о проблемах со здоровьем быстрее, чем заболевание приведет к серьезным последствиям.