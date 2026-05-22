В Екатеринбурге хотят перенести сроки присвоения звания «Почетного гражданина»

Власти Екатеринбурга хотят изменить даты ежегодного присвоения звания «Почетного гражданина». Предложение о переносе сроков с августа на ноябрь уже направили на рассмотрение в гордуму. Соответствующее постановление было подписано в администрации.

Как пояснили в мэрии, перенести сроки планируется для привлечения дополнительного внимания екатеринбуржцев ко дню основания города.

- Документ предусматривает и перенос сроков внесения ходатайств о присвоении звания («до 15 августа» вместо «до 15 мая») и направления в Думу решения комиссии о присвоении почетного звания («не позднее 15 октября» вместо «не позднее 15 июля»), - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас предложение рассматривают в гордуме. Отмечается, что звание «Почетного гражданина» присваивается за особые достижения или заслуги, который прославили Екатеринбург. За все время его получили порядка 140 жителей уральской столицы.