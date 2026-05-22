Екатеринбуржца, похитившего почти миллион у пенсионеров, поймали в Нижнем Тагиле

Полицейские выясняют причастность мужчины к другим преступлениям. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции поймали 27-летнего курьера мошенников из Екатеринбурга. В апреле 2026 года мужчина похитил у трех пожилых тагильчан почти 1 миллион рублей.

- Трем женщинам, проживающим в Дзержинском районе, мошенники звонили, представляясь правоохранителями, сообщали, что родственники стали виновницами ДТП, и потерпевшим необходимо заплатить деньги, чтобы в отношении близких не возбудили уголовное дело, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Так, 88-летняя пенсионерка отдала екатеринбуржцу 450 тысяч рублей, а 92-летняя – 170 тысяч, которые завернула в газету.

Еще одной жертвой стала 88-летняя тагильчанка, с которой мошенники запросили миллион рублей. Аферисты позвонили ей и заявили, что ее дочь, выходя из магазина, ударила дверью 7-летнего мальчика. Теперь ребенку якобы требуется дорогостоящая операция. Пенсионерка сказала, что у нее есть лишь 300 тысяч рублей. Деньги она передала 27-летнему курьеру.

- Все жертвы осознали, что обмануты мошенниками лишь после того, как связались с родными, которые подтвердили, что с ними все в порядке, - отметили в полиции.

Правоохранителям удалось найти дроппера благодаря записям с камер видеонаблюдения. 27-летний екатеринбуржец рассказал, что хотел быстрого заработка. Предложение поработать курьером получил в telegram-канале. Похищенные у пенсионеров средства он переводил «работодателю», оставляя себе 10% в качестве вознаграждения.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Отмечается, что мужчина может быть причастен к другим преступлениям. Сейчас это выясняют полицейские.