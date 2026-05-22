Крупный пожар в уральском селе едва не уничтожил частный дом

В Свердловской области ночью 22 мая 2026 года в селе Поташка произошел крупный пожар. На улице 8 Марта загорелся частный жилой дом. Огонь охватил порядка 300 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 3:10.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Артинский муниципальный округ, село Поташка, улица 8 Марта. Повреждены стены, перекрытие, кровля, домашнее имущество частного жилого дома, сгорели надворные постройки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 12 человек и 4 единиц спецтехники. В 3:30 им удалось локализовать огонь, а в 4:45 – потушить возгорание. В результате пожара никто не пострадал. После ликвидации огня начались разбор и проливка сгоревших конструкций, которые завершились в 7:10.