Замглавы Екатеринбурга Толкачев призвал жителей голосовать за парки

Для получения федеральных средств на благоустройство требуется еще 142 тысячи голосов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев в ходе пресс-тура по объектам программы «Формирование комфортной городской среды» призвал жителей города голосовать за парки и скверы для благоустройства в 2027 году.

- Я свой выбор уже сделал и призываю горожан принять участие в голосовании ФКГС. Сегодня у нас в лидерах бульвар Культуры, Основинский парк и набережная реки Исети, от улицы Декабристов до улицы Белинского. За последние дни они стали лидерами, - рассказал замглавы города.

По данным на 19 мая, для получения федеральных средств на благоустройство участие в голосовании должны принять еще 142 тысячи екатеринбуржцев. Напомним, что свой выбор они могут сделать до 12 июня 2026 года. Всего на голосовании представлены 17 парков и скверов.