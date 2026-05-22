На следующей неделе в Екатеринбурге похолодает до +16

В Екатеринбурге прогнозируют похолодание и дожди на следующей неделе. Так, уже к четвергу 28 мая температура в городе опустится до +16 градусов. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Присутствие сухого и холодного воздуха обеспечивает ночное выхолаживание до низких температур. В ночь на пятницу влияние антициклона сохранится, его центр сместится в сторону Южного Урала. По-прежнему прогнозируются ночные заморозки, - пояснил Алексей Пулин.

Сегодня, 22 мая, в уральской столице ожидается +26 градусов днем. Погода будет малооблачной, без осадков. Завтра, в субботу 23 мая, синоптики обещают дождь. Температура от +23 до +26 градусов продержится вплоть до вторника 26 мая.

Со среды 27 мая начнется похолодание. В этот день дневная температура составит +19 градусов. В четверг, 28 мая, станет еще холоднее – столбики термометров покажут +16 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, со вторника по четверг в городе будут идти дожди.