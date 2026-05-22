Екатеринбурженка отсудила у салона оптики деньги за неподходящие очки

В Екатеринбурге женщина отсудила деньги у салона оптики за неподходящие очки. В ноябре 2024 года Елена (имя изменено – прим. ред.) купила линзы, оправу и заказала сборку очков. Между ней и салоном был заключен соответствующий договор, по которому екатеринбурженка заплатила 55,8 тысячи рублей.

- В процессе носки Елена обнаружила, что оправа не соответствует ее антропометрическим параметрам. Дужки очков сильно давили на височную часть головы, вызывая головные боли. Произведенная специалистом оптики правка оправы не устранила недостаток, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Елена хотела сдать очки и вернуть деньги, однако получила отказ. Тогда екатеринбурженка решила обратиться в суд. Иск женщины удовлетворили частично. С салона оптики взыскали уплаченные Еленой деньги за очки, 25 тысяч рублей неустойки и 20 тысяч – штрафа, а также 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и 7 тысяч госпошлины. Общая сумма составила больше 110 тысяч рублей.

Представители салона подали апелляцию, заявив, что конкретную модель оправы екатеринбурженка выбрала сама. Однако суд такой аргумент не убедил, поскольку оправа подбиралась с учетом рекомендаций продавца, а о возможном ее несоответствии женщину никто не предупреждал.

- Экспертиза установила, что оправа имеет недостаток в виде деформации заушников, возникший при ремонте, а также различное напряжение пружин, что не соответствует ГОСТу. Выявлено несоответствие оправы антропометрическим данным пользователя, создающее дискомфорт, - отметили в облсуде.

Так, в решение суда добавили лишь обязанность Елены вернуть очки по требованию продавца и за его счет. В остальном приговор оставили без изменений, и он вступил в законную силу.