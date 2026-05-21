НовостиЭкономика21 мая 2026 17:09

Уральский завод инвестирует свыше миллиарда рублей в расширение производства

Свердловское предприятие готовится к расширению
Маргарита РАЗУМОВА
Более миллиарда рублей инвестируют в уральское производство

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свой потенциал представил «Исетский Кузнечно-Механический Завод». В дальнейшем планируется расширить производственные мощности предприятия. Компаниям-заказчикам рассказали о том, как будут создавать новые штамповочный и прокатный цеха. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Новый завод представляет собой производство полного цикла. От выплавки слитков до финишной механической обработки титановых полуфабрикатов. Таких, как прутков, колец и слитков. Ожидается, что после выхода на проектную мощность завод будет выпускать до 22 тысяч изделий ежегодно, - сказано в сообщении.

Инвестор создаст в «Титановой долине» новые производственные помещения на четыре тысячи квадратных метров.

Проекты рассчитаны на 2026 – 2028 годы. Объем дополнительных инвестиций превысит 1,1 миллиарда рублей. Новые цеха позволят создать 165 новых рабочих мест.