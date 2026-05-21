На Урале стал известен полный список турнира Бивол – Айферт

В Екатеринбурге 30 мая пройдет вечер бокса Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 30 мая проведут бой за титул чемпиона мира по боксу. В поединке примут участие Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

- На кону будут стоять титулы WBA World и IBF World. В карде шоу запланировано одиннадцать поединков. В том числе отборочный бой WBA, три боя за титулы золотых чемпионов WBA и поединок за пояс IBF Asia, - сказано в сообщении.

Главное событие вечера - титульный поединок. Фото: пресс-служба RCC Boxing

В общей сложности запланировано десять противостояний. Всеволод Шумков сразится с Кристиан Оливо (в категории до 57,2 килограммов). Мухаммад Шехов устроит поединок с Эрни Бетанкур (до 55, 3 килограммов).

На ринг выйдут Вадим Туков - Себастьян Папечи (до 72,6 килограммов), а также Никита Зонь и Гонсало Гарсия.

Сразятся спортсмены Шарабутдин Атаев - Сайпайер Рузи, Сергей Лубкович - Майкл Кинг. Константин Мишечкин - Олег Мисюра. Гор Хачатрян сразится с Валерием Оганисяном. Матвей Доценко устроит поединок с Шугаибом Насруллаевым. На ринг выйдут и Сергей Манжуев с Германом Скобенко.