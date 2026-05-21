На Урале объявили библиотечную столицу России следующего года - Сыктывкар

Глава региона Денис Паслер высоко оценил сферу библиотечной отрасли Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всероссийский библиотечный конгресс, который проходил в Екатеринбурге с 18 мая, подошел к концу. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и замминистра культуры России Жанна Алексеева подвели итоги события. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Свердловская область – одна из самых читающих в стране. В прошлом году уральцы прочитали свыше 25 миллионов книг. Это только библиотечные экземпляры. Сегодня со статс-секретарем – заместителем министра культуры России Жанной Алексеевой обсудили сферу культуры и библиотечной отрасли региона, - рассказал Денис Паслер.

Глава региона отметил, что библиотеки по-прежнему актуальны. Все решения, которые принимали на конгрессе, станут вкладом в развитие российской сферы. Власти сообщили, что на Среднем Урале работают более 800 библиотек. Их посещают свыше 1, 8 миллиона уральцев.

Во время закрытия конгресса объявляли библиотечную столицу России следующего года. Этим городом стал Сыктывкар – столица республики Коми.