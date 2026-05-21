Глава СКР занялся самокатчиком, который сбил 17-летнюю девушку в Екатеринбурге

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ситуации с екатеринбурженкой, которую сбил самокатчик. Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 мая на улице Малышева. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- По данным СМИ, неизвестный на электросамокате сбил 17-летнюю девушку и уехал. После случившегося пострадавшей потребовалась госпитализация, - передает ведомство.

Следственные органы Свердловской области уже завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования.

Напомним, что силовики ищут самокатчика, сбившего девушку в Екатеринбурге. После случившегося уралец поспешил скрыться.