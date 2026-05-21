НовостиОбщество21 мая 2026 15:23

Свердловский омбудсмен предложила учить детей мигрантов русскому языку бесплатно

Маргарита РАЗУМОВА
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В регионе предлагают учить бесплатно русскому языку детей мигрантов. Об этом телеканалу ОТВ рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Сейчас родители детей иностранцев оплачивают занятия из собственного кармана.

- Я сторонник того, чтобы мы преподавали детям бесплатно русский язык. Мы очень напористо сами сужаем возможности распространения русского языка в странах, где он всегда был едва ли не главным. Вторым после национального. Мы не должны сильно отказываться от распространения русского языка, - говорит свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, жители стран ближнего зарубежья сами отказываются от изучения русского языка. . В школах региона в прошлом году из 1475 детей успешно сдали тестирование лишь 780 детей мигрантов.