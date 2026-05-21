Премии в сфере молодежной политики получат 20 свердловчан

Одни из победителей - Мария Ванькова и Дмитрий Нуриев. Фото: telegram-канал Дениса Паслера

В Свердловской области определили 20 победителей премии в сфере молодежной политики. За вклад в развитие этого направления они получат награды, в том числе денежные премии.

– Очень рад, что на Среднем Урале – талантливая и неравнодушная молодежь, которая на благо земляков и родного региона создает интересные проекты. Уверен, что у ребят много хороших практик, которыми они поделятся на весь мир на Международном фестивале молодежи в сентябре, – сообщил в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Одной из победительниц стала Мария Ванькова из Екатеринбурга в номинации «Сохраняю Традиции». Девушка организовала культурно-просветительский форум «Под другим углом», продвигающий культуру Среднего Урала.

Дмитрий Нуриев из Березовского победил в номинации «Делаю жизнь лучше». Молодой человек установил стенды с информацией о лесной экосистеме на пешеходной дорожке «Тропа жизни».