Металлурги инвестируют в «Чистый воздух»

Вложения ЕВРАЗа в природоохранные мероприятия по проекту «Чистый воздух» превысили 26 млрд руб. По итогам 2025 года выбросы предприятий на Урале и в Сибири сократились на 91,6 тыс. тонн к уровню 2017 года, в том числе по приоритетным для Новокузнецка и Нижнего Тагила веществам – на 59,3 тыс. тонн. Эти данные представил директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

На ЕВРАЗ НТМК завершено семь проектов с общим бюджетом 15 млрд руб. Валовые выбросы сокращены на 14,9 тыс. тонн (20,6%). Проведено техперевооружение аспирационных и газоочистных установок. Доменные печи №6 и №7 оснащены современными аспирационными системами. В фокусе внимания комбината - модернизация коксохимического производства (КХП) с целью сокращения дурнопахнущих веществ: выведена из эксплуатации старая пекококсовая батарея, внедрено закрытое охлаждение коксового газа, что сократило специфические выбросы на 56%. Завершается установка перекрытий открытых отстойников биохимической установки КХП с эвакуацией отходящих газов. Благодаря модернизации выбросы ЕВРАЗ НТМК в 2025 году снизились до 57,5 тыс. тонн — наименьшего показателя за последние 40 лет.

- Участие ЕВРАЗа в федеральном проекте «Чистый воздух» усилило экологическую составляющую в стратегии модернизации нашего производства. Для нас это вклад в будущее, в улучшение условий труда и жизни сотрудников предприятий, их семей в городах присутствия компании, – отметил Максим Епифанцев.