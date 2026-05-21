В Екатеринбурге 30 мая перекроют несколько улиц из-за «Зеленого марафона»

Движение по нескольким улицам ограничат из-за проведения "Зеленого марафона" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за проведения «Зеленого марафона» 30 мая перекроют несколько улиц. Во время проведения спортивного мероприятия с 22:00 29 мая до 15:00 30 мая ограничат движение всех видов транспорта по дороге вокруг ККТ «Космос», а также выезде на улицы Царскую и Николая Никонова.

Также движение транспорта ограничат на улице Горького от Клары Цеткин до Дзержинского и по улице Дзержинского от Горького до Царской.

– 30 мая с 05:00 до 15:00 во время проведения марафона движение всех видов транспорта будет прекращено на участках по улице Царской, от Николая Никонова до Толмачева, по улице Толмачева, от Царской до проспекта Ленина, по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина и по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев, – сообщили в мэрии.

30 мая с 05:00 до 15:00 движение запретят по улице Царской от Николая Никонова до Толмачева, по Толмачева от Царской до проспекта Ленина, по 8 Марта от проспекта Ленина до Бориса Ельцина и по Бориса Ельцина до 8 Марта до Челюскинцев.

Кроме этого, с 22:00 29 мая до 15:00 30 мая будет запрещен въезд на парковку за ККТ «Космос», и въезд со стороны Царской, Николая Никонова и Дзержинского. С 15:00 29 мая до 15:00 30 мая стоянку запретят на улицах Дзержинского, Царской от Николая Никонова до Толмачева, и по Толмачева от Царской до проспекта Ленина. А с 20:00 29 мая до 15:00 30 мая – от проспекта Ленина до Бориса Ельцина и Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев

Движение и парковка электросамокатов также будет ограничена с 22:00 29 мая до 15:00 30 мая в границах улиц Николая Никонова – Царской – Толмачева и Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина – Рабочей Молодежи.