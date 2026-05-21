В Свердловской области за сутки в 13 раз выросла площадь лесных пожаров

В Свердловской области разгорелся крупный лесной пожар. За минувшие сутки значительно увеличилась площадь возгорания с 10 до 130 гектаров. Об этом сообщает сайт Авиалесоохраны.

По данным на 21 мая 2:00, огнем в Свердловской области было пройдено 130 гектаров.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией, лесной пожар произошел на севере региона. В окрестностях поселка Тохта.

– Горит поселок Северный, на 20 мая сгорело 120 га. Вертолетом прислали специалистов из Сосьвы в помощь, – говорит собеседник.

Накануне в области произошло два лесных пожара. Они охватывали площадь в 10 гектаров. Один из них специалистам удалось потушить. Тогда небо над Ивделем было затянуто дымом.

Как сообщает Авиалесоохрана, всего в России в 13 регионах произошло 54 лесных пожара. Так, в Амурской области действует 17 лесных пожаров. Огнем здесь пройдено 63 145 гектаров.