В Петербурге задержали банду подростков, нападавшую на людей

В Санкт-Петербурге задержали четверых молодых людей, которых обвиняют в хулиганских действиях на улицах города. Как пишет Мойка78, двум из них еще нет 18 лет.

Ранее в городских пабликах распространялись видео, на которых банда молодых людей задирает прохожих. После начала потасовки нападавшие выпускали людям в лицо струю из перцового баллончика. Также жертв били руками и ногами по голове и туловищу.

Известно как минимум о нескольких случаях, происходивших на улицах Ломоносова, Думская и Хошимина. Среди прочих, в потасовке пострадал 21-летний курсант, получивший перелом черепа после удара молотком по голове.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Всем четверым молодым людям были предъявлены обвинения.