На дорогах Екатеринбурга за несколько часов поймали 28 нарушителей

В Екатеринбурге во время рейда за несколько часов выявили 28 нарушителей правил дорожного движения. Они ехали на электросамокатах, а также других средствах индивидуальной мобильности в «красной» зоне. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

- Граждан привлекли к административной ответственности за нарушение требований знака 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) запрещено», - уточнили в ведомстве.

Этот дорожный знак запрещает на участке дороги или тротуаре ездить на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и аналогичных устройствах. Нарушителям грозит штраф - 800 рублей.

Напомним, что в центре Екатеринбурга устанавливают знаки «Движение СИМ запрещено». Это необходимо из-за участившихся жалоб от пешеходов на водителей электросамокатов, которые не соблюдают правила.