В Екатеринбурге из-за ремонтных работ перекроют улицу Шейнкмана

В Екатеринбурге на 1,5 месяца перекроют улице Шейнкмана от улицы Радищева до переулка Центральный рынок. Ограничения связаны с проведением работ по устройству повышенного пешеходного перехода. Перекрытие продлится с 1 июля по 15 августа.

– Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Малышева – Сакко и Ванцетти – Радищева – Московской, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. На маршруты общественного транспорта перекрытие не повлияет.

Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут. Отмечается, что по завершении работ застройщик восстановит элементы благоустройства.