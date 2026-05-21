Ответный матч пройдет в Каспийске 23 мая

Футбольный клуб «Урал» обратился в ЭСК РФС после скандала в переходом матче с «Динамо Махачкала» (0:1). Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды. Отметим, что матч на «Екатеринбург Арене» обслуживал арбитр Антон Фролов.

– Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с не назначенным пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи, – отметили в «Урале».

Ответная игра за право сыграть в РПЛ пройдет в Каспийске 23 мая. По итогам сезона «Урал» занял третье место в РПЛ. Для «шмелей» это третий сезон подряд, когда команда вынуждена играть стыковые матчи. В 2024 году клуб вылетел из РПЛ, уступив в стыках «Акрону».

