Глава Ирбита выступил на форуме ООН в Баку и рассказал о развитии города

Мэр Ирбита Николай Юдин выступил в Азербайджане. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава Ирбита Николай Юдин принял участие в XIII сессии всемирного форума городов программы ООН по населенным пунктам, которая прошла 19-20 мая в Баку. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Мэр на мероприятии поделился опытом развития и трансформации малого исторического города. Также Николай Юдин представил проект по сохранению объектов культурного наследия – «Ирбит – город-музей».

– В исторической части города сохранено более 200 зданий XIX – начала XX века, 79 из которых признаны объектами культурного наследия. В плановую программу восстановления включены 26 жилых домов-памятников. Люди живут в аутентичных домах, получая современный комфорт без сноса исторической ткани города, – рассказал Николай Юдин.

Также в городе возрождают Ирбитскую ярмарку – значимое событие Музея гравюры и рисунка, размещенное в архитектурном памятнике 1879 года – в «Торговом ряду Ирбитской ярмарки». Работа реализуется при поддержке губернатора Свердловской области и приурочена к 400-летию города в 2031 году.