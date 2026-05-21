Из Екатеринбурга в Китай запустят больше рейсов

До восьми раз в неделю будут совершать полеты из Екатеринбурга в Китай самолеты «Уральских авиалиний». Частоту полетов увеличат с 6 июня по 25 октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

- В связи с высоким спросом на путешествия в Поднебесную авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила частоту полетов из Екатеринбурга, - сказано в сообщении.

Таким образом, улететь из Екатеринбурга в Пекин можно по понедельникам два раза в день. По средам – один раз в день. По четвергам – дважды в день. По субботам планируется совершать рейсы трижды в день.

Из Пекина в Екатеринбург самолеты будут летать ежедневно. По воскресеньям – два раза в день.

Также авиакомпания совершает прямые рейсы из Екатеринбурга в Харбин дважды в неделю.

Китай продлил безвизовый режим для жителей России до 31 декабря 2027 года. Виза не требуется путешественникам, которые хотят находиться в Китае до 30 дней. Для поездки нужен загранпаспорт, а также миграционная карта.