На Урале после вмешательства прокуратуры 114 сотрудников получили зарплаты

В Каменске – Уральском благодаря вмешательству прокуратуры 114 работников компании получили зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Сотрудники проверили соблюдение трудового законодательства в работе ООО «РТС-питание». Установлено, что у предприятия имеется задолженность по выплате заработной платы за март 2026 года перед 114 работниками на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, - сказано в сообщении.

Гендиректору внесли представление об устранении нарушений. На предприятие заведено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный срок».

По итогу перед сотрудниками организации были погашены долги по зарплате в полном объеме.