Губернатор перевел два участка под Сысертью под строительство новых цехов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер перевел два сельскохозяйственных участка под Сысертью под строительство новых цехов. Соответствующий закон подписан 19 мая 2026 года. Всего под перевод попали участки площадью 15 828 квадратных метров.

Ранее на 55-м заседании Законодательного собрания Свердловской области законопроект депутатам представил замгубернатора – министр по управлению госимущетсвом Свердловской области Алексей Кузнецов.

– Перевод инициирован собственниками земель ООО «Бородулинское» в связи с планируемым строительством цехов по обработке природного камня и здания столярного производства, – отметил Алексей Кузнецов.

Комитет по аграрной политике и земельным отношениям поддержал данное предложение, законопроект в первом чтении также приняли депутаты Заксобрания.