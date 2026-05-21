На Урале создадут арт-объекты, которые станут частью молодежного фестиваля

Замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин провел заседание по поводу предстоящего фестиваля уличного искусства. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

Руководитель «Стенограффии» Анна Клец рассказала, что в этом году создадут более 10 новых арт-объектов. К тому же, художники отреставрируют пять работ прошлых лет.

- Некоторые посвятят Году уральского рока, истории Екатеринбурга и молодежи. «Стенограффия» будет включена в программу Международного фестиваля молодежи. Он пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, - сказано в сообщении.

Также возвращается один из форматов фестиваля – прогулки. Участникам предложат три знакомых маршрута, чтобы разглядеть уличное искусство. К тому же, организаторы планируют вовлечь в создание граффити уральских активистов.

Создавать новые работы будут в течение лета. Создание масштабных проектов завершится в сентябре. За все время фестиваля художники создали свыше 600 арт-объектов.