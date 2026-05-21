В Екатеринбурге «оператору» мошенников удалось избежать колонии

В Екатеринбурге суд вынес приговор члену банды мошенников Максиму Балинеру. К преступной группе, которая обманывала пенсионеров, мужчина присоединился в период с апреля по май 2025 года. Аферисты звонили своим жертвам по телефону, сообщая им о том, что кто-то якобы пытается похитить деньги с их счетов.

- Участники преступной группы убеждали передать деньги для последующего размещения на «безопасном счете». Балинер, выполняя роль «оператора», контролировал изъятие денег у неосведомленных курьеров для передачи кураторам, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Так, два пенсионера лишились около 1 миллиона рублей. Свою вину Максим Балинер признавать не стал. Однако доказательств было достаточно.

Суд признал Максима Балинера виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой». Однако вместо реального срока «оператора» приговорили к 4 годам принудительных работ с удержанием 20% заработка.

Отмечается, что уголовное дело в отношении остальных членов преступной банды расследуется отдельно.