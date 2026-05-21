В Свердловской области сократилось поголовье скота. Это следует из данных Свердловскстата. В апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года овец и коз стало меньше на 13,6%, коров – на 9,1%, крупнорогатого скота – на 6,4%. При этом поголовье птиц и свиней практически не изменилось.

– В январе – апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 2,7%, молока – на 1,1%, увеличилось производство яиц на 8,2%, – сообщает Свердловскстат.

Всего в 2025 году скота и птицы на убой было произведено 82 тысячи тонн, а в 2026 году – 80 тысяч тонн. Молока было произведено 281,9 тысячи тонн в прошлом году, а в этом – 278,8 тысячи тонн. А вот яиц за 2025 год было произведено 534,5 миллиона штук, а в 2026 году – 578,3 миллиона штук.