Больше 500 тысяч туристов посетили Свердловскую область за первый квартал

В Свердловскую область за первый квартал 2026 года было совершено порядка 757 тысяч туристических поездок. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора регионального Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Татьяна Белик.

- В январе – марте 2026 года количество размещенных лиц превысило 520 тысяч человек. По количеству размещенных в гостиницах этот показатель вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом показатели хорошие, - рассказала Татьяна Белик.

Таким образом, по количеству принятых туристических поездок Свердловская область заняла 6 место среди всех регионов страны.

Как прогнозирует Татьяна Белик, летом турпоток увеличится в два раза. Дело в том, что в регионе пройдет множество крупных мероприятий, которые привлекут больше туристов.