В 2026 году в Екатеринбурге смогут отдохнуть 168 тысяч школьников

Администрация Екатеринбурга объяснила, как в 2026 году будет организован отдых и оздоровительная кампания детей. Об этом подробно рассказал директор Департамента молодежной политики и международных связей Администрации Екатеринбурга Артем Николаев.

Всего в этом году откроют 194 лагеря дневного пребывания, из которых летом заработают 170. Здесь смогут отдохнуть 32 тысячи школьников. В 17 муниципальных загородных лагерях отдохнут 32 тысячи детей. Также дополнительно в загородных лагерях по итогам конкурсных процедур откроют больше 7 тысяч мест. В санатории отправят 5 тысяч детей и подростков.

Еще 601 ребенок из Екатеринбурга в возрасте от 10 до 15 лет получил путевку на оздоровительный лагерь на берегу Черного моря. В списке - дети участников СВО, ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, призеры и победители конкурсов, олимпиад и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч ребят.

Всего же отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч юных жителей Екатеринбурга.

- Департамент молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга откроет в летний период 4 городских лагеря различной направленности, где отдохнет 136 человек. Патриотическое воспитание будет реализовано в трех оборонно-спортивных сменах на базе загородных лагерей. В сумме их посетит 140 подростков в возрасте до 17 лет, - рассказывает Артем Николаев.

Также летом в Екатеринбурге планируют трудоустроить минимум 6 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Часть из них будут благоустраивать территорию, работать вожатыми, краеведами.

- Новшеством станут отряд артистов и ведущих и отряд в сфере цифровых технологий. Все направления помогают развить практические навыки и активно вовлечь подростков в жизнь города, – рассказывает Артем Николаев.

Также продолжится индивидуальное трудоустройство на сайте Центра «Город молодежи» городмолодежи.екатеринбург.рф.