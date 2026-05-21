В Кировграде будут судить 23-летнего любителя вечернего дрифта

В Кировграде перед судом предстанет 23-летний парень, обвиняемый в хулиганском дрифте на заправке. Инцидент произошел вечером 30 января 2026 года.

Молодой уралец, будучи за рулем ВАЗ-2103, выехал от горнолыжного комплекса на трассу Кировград – поселок Карпушиха. Двигаясь в сторону города, он выполнял опасные маневры заноса машины, в том числе выезжая на встречную полосу. Добравшись до Кировграда, любитель вечернего дрифта решил заехать на заправку.

- Там он двигался в противоположном направлении разрешенному движению. Понимая, что своими действиями нарушает общественный порядок, при повороте стал умышленно выполнять маневр управляемого намеренного заноса, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

На требования оператора заправки остановиться парень никак не реагировал – лишь продолжил дрифт по территории АЗС.

Теперь лихача обвиняют по статье 267.1 УК РФ «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Свою вину парень признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении него передали мировому судьбе участка №2 Кировградского района на рассмотрение.