Почти 5 тысяч свердловчан позвонили на областной телефон доверия

В Свердловской области региональный телефон доверия с начала 2026 года принял почти 5 тысяч звонков. Из них больше 3,8 тысячи поступили от взрослых, а еще свыше 1 тысячи – от детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

- Самыми частыми темами стали тяжелое эмоциональное состояние, детско-родительские отношения и психологическая адаптация участников СВО. Звонки на телефон доверия круглосуточно и без выходных принимают 22 квалифицированных психолога, - рассказали в Министерстве.

Как отметила руководитель профильного отделения СОКПБ Дина Илюшкина, от участников СВО и членов их семей с начала года поступило 82 звонка. Преимущественно бойцы жаловались на проблемы со сном, тревогу и трудности в адаптации и отношениях с близкими.