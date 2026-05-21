Свердловчанам стали чаще одобрять автокредиты

Свердловчанам стали реже отказывать в выдаче автокредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области снизилась доля отказов по автокредитам. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В апреле 2026 года доля отказов составляла 75,4%, в то время как за аналогичный период прошлого года – 83,8%. Количество отказов по автокредитам сократилось на 8,4%.

– В последние месяцы доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно сокращается, хотя все еще остается на довольно высоком уровне – более 75%. Снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стимулируют некоторое оживление кредитной активности, – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего доля отказов по автокредитам сократилась в Вологодской области – на 12,6%. На втором месте Санкт-Петербург с сокращением на 11,9%. С небольшим отрывом Питеру уступает Нижегородская область – здесь доля отказов сократилась на 11,8%.