НовостиОбщество21 мая 2026 9:23

К 2030 году в программы здорового образа жизни привлекут 30% уральцев

Для 80% свердловчан семья должна стать главной ценностью в жизни
Лев ИСТОМИН
Уральцев будут приучать к правилам здорового образа жизни

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К 2030 году не менее 30% жителей Свердловской области вовлекут в программы здорового образа жизни, а 80% жителей региона будут считать семью главной жизненной ценностью. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Ответственность за достижение этих показателей федеральное правительство возложит на руководство регионов страны, в том числе, это касается и Свердловской области.

На Среднем Урале будут развивать сеть Центров здоровья, где свердловчане смогут получать консультации специалистов. Усилится поддержка многодетных семей, для членов которых расширят доступ к социальным услугам. Почти все новорожденные будут проходить расширенный неонатальный скрининг.