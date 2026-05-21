В Екатеринбурге 39-летнего самокатчика сбили на пешеходном переходе

В Екатеринбурге 20 мая 2026 года произошло ДТП возле дома №68 по проспекту Академика Сахарова. Предварительно, в 16:20 водитель автомобиля Geely сбил 39-летнего самокатчика на пешеходном переходе.

- Водитель машины двигался по дублеру проспекта Академика Сахарова в сторону улицы Вильгельма де Геннина. Водитель СИМ, в нарушение ПДД, не спешившись, пересекал нерегулируемый пешеходный переход слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

Самокатчика с травмами доставили в горбольницу №24. Врачи оказали мужчине помощь, после чего отпустили домой.

Водителем Geely оказался 39-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. По результатам освидетельствования, на момент аварии он был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции опросили свидетелей аварии и составили все необходимые документы. Сейчас по факту ДТП продолжается проверка.