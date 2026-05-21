В Серове пара пенсионеров «подарила» мошенникам 1,3 млн рублей

В Серове пара пенсионеров лишилась 1,3 миллиона рублей, поверив мошенникам. Все началось 20 апреля 2026 года. Пожилой женщине позвонил «сотрудник энергоресурсной компании» и попросил продиктовать «номер заявки», который пришел ей в сообщении. Доверчивая пенсионерка назвала код.

- После этого на телефон поступили сообщения о взломе личного кабинета «Госуслуги» с предложением связаться по указанным номерам. Пенсионерка выполнила указания и продолжила разговор с неизвестными, - рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Аферисты убедили женщину в том, что у нее дома будут проводиться обыски. Деньги, которые супруги хранят дома, якобы необходимо «задекларировать». Потерпевшим пообещали, что средства вернут после проверки. Так, пенсионеры перечислили мошенникам 750 тысяч рублей.

Однако на этом обманщики не остановились: они убедили пару снять оставшиеся на счетах деньги и перевести их на «единый счет». Доверчивые пенсионеры отправили еще 560 тысяч. Так, больше 1,3 миллиона рублей оказались на 16-ти счетах аферистов.

- В конце апреля они вновь связались с пенсионеркой по видеосвязи. Женщина ответила, что новых переводов не будет до возврата ранее отправленных средств. В ходе дальнейшего общения она поняла, что разговаривает с мошенниками, - отметили в МВД.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Личности аферистов сейчас пытаются выяснить сотрудники полиции.